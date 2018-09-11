ABD'den Çin'e "Uygur Türkleri" yaptırımı

ABD'nin Çin'in Uygur Türklerine ve Müslümanlara yaptığı sistematik insan hakları ihlali nedeni ile yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 12:05

Çin sınırları içinde yaşayan Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa yapılan baskıların aylardır Beyaz Saray tarafından tartışıldığı ortaya çıktı.

Çinli şirketlere yaptırım iddiası

The New York Times'ın Beyaz Saray çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu doğrultuda Çinli yetkililer ve şirketler için yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yaptırım tartışmalarının Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'nda devam ettiği kaydedildi.

ABD, Çin’i ilk kez cezalandırmış olacak

Ekonomik yaptırımların dışında Uygur Türklerini takip etmekte kullanılan ABD teknolojisinin Çin'e satışına da sınırlama getireceği iddia edildi. Euronews'in haberine göre ise, yaptırımların uygulanma durumunda, ABD yönetimi Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmış olacak.

2 milyon Uygur Türk eğitim kampına alındı iddiası

BM’de geçen ay yaklaşık olarak 2 milyon Uygur Türkü’nün Çin'de eğitim kamplarına alındığını ve Komünist Parti ideolojisi aşılandığını duyurmuştu.

Çin’den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'li yetkililerin Pekin yönetimine Sincan'da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım adımına ilişkin, Çin'in insan hakları kayıtlarının ABD'den daha iyi durumda olduğunu savunarak, Çin'deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu iddia etmişti.

Sistematik insan hakları ihlali yapılıyor iddiası

İnsan Hakları İzleme Örgütü de dün yaptığı açıklamada Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türklerine ''sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu'' bildirmişti.