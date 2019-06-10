ABD'den Çin açıklaması! Her şey görüşmelere bağlı!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Çin ile yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda Trump'ın yaptırımları hafifletebileceğini duyurdu.

Güncellenme 10 Haziran 2019 10:17

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile yapılan ticari müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda Başkan Donald Trump’ın ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceği açıklamasını yaptı.

“Gümrük tarifeleri devam edecek”

The Guardian'ın haberine göre Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington'un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı ve ekledi:

"Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, Başkan Trump ilişkileri yeniden dengelemek için tarifelerin uygulanmasına devam etmekten mutlu olur."