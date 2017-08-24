ABD'de silahlı saldırı: Rehineler var!

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston kentinde bir restoranda yaşanan silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı ve rehineler olduğu açıklandı.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 22:44

Charleston Belediye Başkanı John Tecklenburg, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın restoran çalışanı olduğu, iş yerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini düşündüklerini söyledi.

Saldırganın restorana girdikten sonra bir kişiyi yaraladığını kaydeden Tecklenburg, bazı kişilerin de saldırgan tarafından rehin alındığını, uzman ekiplerin rehineleri kurtarmak için müzakere yürüttüğünü ifade etti.

Bu arada yaralı kişinin restoranın şefi olduğu belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Saldırıda kaç kişinin rehin alındığına ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Charleston kentinde silahlı saldırganın bir restoranda ateş açtığı ve içeridekileri rehin aldığı ihbarı üzerine polis bazı sokakları kapatarak operasyon başlatmıştı.

AA