ABD'de pasaport alarmı!

ABD uygun yazılım yetersizliğinden dolayı ülkeye giriş çıkışları denetleyemiyor.

Güncellenme 23 Şubat 2018 10:49

ABD'nin sınır yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarına uygun bir sistem olmadığı için ülkeye giriş yapanların pasaportları 10 yılı aşkın şifreli doğrulamaya tabi tutulamıyor.

Senatörler mektup yazdı

İddia, senatör Ron Wyden ile senatör Claire McCaskill tarafından, cevaplanmak üzere ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği komiseri Kevin K. McAleenan'a yazılan mektuba dayanıyor.

Teknik yeterliliğe sahip değil

Çıkarılan tüm pasaportlar 2007'den bu yana e-pasaport olarak tanımlanıyor. ABD vize kabul listesinde yer alan 38 ülkenin vatandaşları, ABD'ye kabul edilmek için bir e-pasaporta sahip olmak zorunda. Senatörlerin yazdığı mektuba göre, sınır personeli e-pasaport çipini doğrulamak için teknik yeterliliğe sahip değil.

Pasaportun kopyalanmasını önlüyor

E-pasaport için çok önemli bir yere sahip olan bu çip, şifreli metinleri okuyan bir makine tarafından okunuyor. Bu sistem ise pasaportun başka biri tarafından oluşturulmasına engel oluyor. Bu sayde kimlik hırsızlığı ve sahte pasaport olayı ortadan kalkmış oluyor.

Girişler güvenlik zafiyetine neden oldu

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği birimi halen bahsi geçen yazılıma sahip değil. Bu da durum ise ABD'ye son 10 yılda yapılan girişlerin birçoğunda önemli güvenlik zafiyetlerinin oluştuğunu gösteriyor.