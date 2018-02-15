ABD'de lisede katliam yapan cani yakalandı!

ABD'de 19 yaşında gaz maskeli bir genç tarafından düzenlenen ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan olayın saldırganı yakalandı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 09:32

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bir lisede meydana gelen saldırıda en az 17 kişi yaşamını yitirdi. 50'den fazla kişi ise yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın okulun eski öğrencilerinden olduğu, 19 yaşında olduğu ve adının Nicolas Cruz olduğu öğrenildi. Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ortaya çıktı.

Uzun namlulu silahlarla saldırdı

Zaman zaman saldırıların gerçekleştiği ABD'de bu kez güneydeki Florida'daki lisede adeta katliam gerçekleşti. Parkland bulunan Stoneman Douglas lisesine okulun eski öğrencisi Nicolas Cruz, uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

17 kişiyi öldürdü

Dünyada olay anı son dakika olarak duyrulurken televizyonlar canl yayına bağlandı. Görüntülere yansıyan saldırı anında saldırganın gaz maskesi taktığı, 19 yaşında olduğu ve 17 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Yaralı sayısı 50 oldu

Olay sonrası polis yaptığı açıklamada, içeride 12 kişinin öldüğünü, iki telihsiz vatandaş ise hastanede hayatını kaybetti. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olayda toplam yaralı sayısının 50 olduğu ve ölü sayısının artabileceği konuluşuyor.

Saldırgan yakalandı

Katliam yaptıktan hemen sonra olay yerinden uzaklaşan 19 yaşındaki saldırgan polis tarafından yakalandı. Nicolas Cruz saldırının ardından böyle ele geçirildi. Saldırganın AR-15 tipi tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği ve evinde adeta bir cephalik bulunduğu iddia edildi.

Olayı tatbikat sanmışlar

Olayın gerçekleştiği sırada okulda sabah saatlerinde tatbikat yapıldığı ve öğrencilerin olayı tatbikat zannettiği ortaya çıktı.