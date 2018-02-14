ABD'de lisede dehşet: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polisin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 1 kişi öldü, en az 50 kişi yaralı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 23:52

ABD'de bir liseye silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık verdiği öğrenilirken saldırıda 1 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin ise yaralandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Trump bilgilendirildi

Saldırının ardından Trump bilgilendirilirken olay yerine birçok SWAT timi ve güvenlik güçlerinin intikal ettiği görüldü.

Öğrencilerin ise tahliye işlemi devam ediyor.