ABD'de lisede dehşet: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polisin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 1 kişi öldü, en az 50 kişi yaralı.
ABD'de bir liseye silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor.
ABD'nin Florida eyaletindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık verdiği öğrenilirken saldırıda 1 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin ise yaralandığı gelen ilk bilgiler arasında.
Trump bilgilendirildi
Saldırının ardından Trump bilgilendirilirken olay yerine birçok SWAT timi ve güvenlik güçlerinin intikal ettiği görüldü.
Öğrencilerin ise tahliye işlemi devam ediyor.