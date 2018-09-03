ABD'de korkunç saldırı!

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde bir apartmana düzenlenen saldırıda 10 kişi vuruldu.

Güncellenme 03 Eylül 2018 12:58

ABD’de bir apartmanın ortak alanında oyun oynayanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi yaralanırken, yaralılardan üçünün sağlık durumu kritik.

Saldırının nedeni ve kimler tarafından yapıldığı henüz belirlenemezken, saldırganların kullandığı silahlar da ele geçirilemedi. Olay yerine yakın bir apartmanda yaşayan görgü tanığı, 15-20 el silah sesi duyduğunu belirtti. Öte yandan, polis olay yerindeki incelemesinde saldırının gerçekleştiği silaha dair hiçbir kanıt bulamadı.

İki hafta önce silahlı bir kişi, Florida’da düzenlenen turnuvada 9 kişiyi vurmuş ve olay sonrasında 2 kişi yaşamını yitirmişti.