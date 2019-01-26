ABD'de "hükümet kapatma" krizi çözüldü

ABD Başkanı Trump ile Demokratlar, hükümetin kapatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Güncellenme 26 Ocak 2019 10:53

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar hükümetin kapatılması konusunda anlaşmaya vardı. Ülkedeki en uzun süreli kapanma krizi böylece aşıldı.

Kriz aşıldı

Beyaz Saray’da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, federal hükümetin kapalı kalmasına son vereceğini, yeniden açacak bir anlaşmaya varıldığını duyurmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Sınır duvarı meselesi ne oldu?

Trump bu sırada iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komitenin ülkenin sınır güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını tartışmak üzere toplanacağını belirtti. Kongre kaynakları, anlaşmada Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe fonunun bulunmadığını söylüyor.

Hükümet neden kapandı?

Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, daha önce duvar için istediği parayı içermeyen herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti. Ancak Temsilciler Meclisini kontrolleri altında tutan Demokrat Partililer, Trump'ın istediğini reddetmişti.