ABD'de göçmenler için kırmızı alarm verildi

ABD ordusu Meksika'dan gelen göç dalgasını önlemek için sınıra 5 bin asker konuşlandırdı.

Güncellenme 30 Ekim 2018 09:35

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’dan ülkesine doğru yol alan göçmenler hakkında üst üste sert ifadelerle açıklama yaptı.

"Ordumuz sizi bekliyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, çete üyelerinin göçmenlerin arasına kavuştuğunu belirterek "Ordumuz sizi bekliyor!" diye tehdit etti.

Donald Trump, şunları söyledi: "Güney sınırımıza ilerleyen kafilenin içine çok sayıda çete üyesi ve bazı çok kötü insanlar karışmış durumda. Lütfen geri dönün, yasal süreçten geçmeden ABD'ye girmenize izin verilmeyecek. Bu, ülkemizin istila edilmesidir. Ve ordumuz sizi bekliyor!"

Binlerce asker sınırda

Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, göçmen kafilesini durdurmak üzere Meksika sınırına gönderilecek askerlerin sayısının binlerce düzeyine ulaşabileceğini söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, ordunun güney sınırına 5 bin asker sevk etme kararı aldığını yazdı.