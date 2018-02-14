ABD'de gerilimi tırmandıracak açıklama!

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Coats, Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütleri ile devam eden mücadelesinin ABD güçlerini riske attığını söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2018 09:01

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda ABD askerlerinin Türkiye tarafından riske atıldığını söyleyen ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, "Türkiye, Orta Doğu'da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak, ve Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ'a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor" dedi.

İran terörü destekliyor iddiası

İran'la ilişkilere de değinen Coats, İran'ın terörü destekleyen temel devlet olacağını, bu ülkenin Irak, Suriye ve Yemen'de bu girişimlerini devam ettireceğini iddia etti.

"İran DEAŞ'a karşı mücadeleyi kullanacak"

Coats, İran'ın bölgedeki rolünü artıracağını, DEAŞ'a karşı mücadeleyi kullanacağını, savaş alanındaki kazançlarını güvenlik ve ekonomik anlaşmalara dönüştürmeye çalışacağını ifade etti.

İran, Orta Doğu'da çok güçlü

İran'ın ABD'yi tehdit edecek askeri gelişmelere devam edeceğini inandığını belirten Coats, İran'ın Orta Doğu'daki "en geniş" balistik füze gücüne sahip olan ülke olduğunu söyledi.

Rusya'nın seçimlere müdahale iddiası

Coats, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahalesi olup olmadığı konusunu değerlendirerek, Rusya'nın 2016'da başkanlık seçimleri sırasında "çok iyi bir iş" çıkardığını hissettiğini belirtti.

"2018'de de Rus etkisi devam edecek"

Rusya'nın geçmişteki çalışmalarının çok başarılı olduğu kanısında olduğunu, 2018 ara seçimlerinde de Rus etkisinin mıuhtemel bir tehdit olacağını ifade ett.