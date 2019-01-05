ABD'de dehşet! Bovling salonuna silahlı saldırı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insan vuruldu.

Güncellenme 05 Ocak 2019 13:03

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Torrance kentinde bir bovling salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine intikal eden polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

Günün erken saatlerinde Kaliforniya'da silahlı saldırı meydana geldi. Polis, çok sayıda insanın vurulduğunu belirterek, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Görgü tanıklarından bir vatandaş, bir erkeğin kanlar içinde yer yattığını söyledi. Olayda ölü olup olmadığı ise henüz belli değil.