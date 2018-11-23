ABD'de Black Friday katliamı

ABD'de Black Friday alışverişi yapan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Kasım 2018 10:16

ABD’nin Alabama eyaletinde bulunan bir AVM’de Black Friday alışverişi yapan vatandaşlara saldırı düzenlendi.

Polis, saldırganı vurdu

Saldırı sonucu çok sayı insan hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olay yerine intikal eden polis, saldırganları vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralılardan bir kişinin 18 yaşında olduğu ve kaçarken vurulduğu iddia edilirken yaralanan başka bir kişinin de ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis saldırgana ateş açarak öldürdü. Polis ve ambulans ekipleri ise bölgeye gelerek araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Olay sonrasında AVM’nin bugün kapatılacağı belirtildi.