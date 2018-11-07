ABD'de ara seçim heyecanı! Trump'tan ilk açıklama

ABD'nin yönetimini belirleyecek olan ara seçimler yapıldı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler kıyasıya yarıştı. Trump sonuçları başarı olarak değerlendirdi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 09:11

ABD’de yönetimi yeniden belirleyecek ara seçimler yapıldı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elinde bulunan bölgeleri ele geçirdi. Başkan Donald Trump sonuçlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceğini duyurdu.

Teksas’ı Cumhuriyetçiler aldı

Cumhuriyetçiler de, Senato’da zaferi elde edebilir. Demokratların elindeki Indiana Cumhuriyetçilere geçti, Teksas'taki nefes kesen yarışı da yine Cumhuriyetçiler kazandı.

Hangi grup ne kadar üyeye sahip

Gelen son bilgilere göre, Senato’da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalye sahibi oldu. Temsilciler Meclisi’nde ise Cumhuriyetçiler 169 Demokratlar 179 sandalyenin sahibi oldu. Yapılan ara seçimlerle 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi belli olacak.

İlk kez bir Müslüman Temsilciler Meclisi’nde

Öte yandan Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın oldu.

Trump’dan açıklama

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump, Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı Temsiliciler Meclisi’nde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen sonuçları başarı olarak değerlendirdi.

Trump açıklamasında, "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" dedi.