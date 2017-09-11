ABD'de 11 Eylül kurbanları anıldı

ABD genelinde 11 Eylül 2001 saldırılarında ölenler için anma töreni düzenlendi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 17:24

11 Eylül kurbanlarını anmak için ilk tören Beyaz Saray'da düzenlendi.

Ölenler için saygı duruşu

New York kentinde ilk saldırının düzenlendiği yerel saat olan 08.45’te başlayan törene ABD Başkanı Donald Trump’ın first Lady Melania Trump ile birlikte başkanlık etti. Törende 11 Eylül kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dünya Ticaret Merkezi'nde tören

Saldırılar sırasında yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu noktada da bir tören düzenlendi. 11 Eylül saldırılarından sağ kurtulanlar, yakınlarını kaybedenler, kurtarma çalışmalarında yer alan ekipler ve vatandaşlar da bu törene katıldı.

11 Eylül saldırısı

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde iç sefer gerçekleştiren 4 yolcu uçağı El Kaide’ye bağlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

İki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne çarptırılmış ve kuleler iki saat içinde çökmüştü. Bir uçak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına düşürülmüş, Washington'u hedef alan diğer uçaksa yolcuların saldırganlara müdahalesi üzerine hedefine ulaşmadan Shanksville'de çakılmıştı. Uçağın ABD Kongre Binası ya da Beyaz Saray'ı hedef aldığı tahmin ediliyor. 11 Eylül saldırılarında 3 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.