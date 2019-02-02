ABD, Venezuela'ya müdahaleye mi hazırlanıyor?

ABD'li üst düzey isimler Venezuela halkı için yardım yapacaklarını, Maduro yönetiminin artık sonunun geldiğini açıkladı.

Güncellenme 02 Şubat 2019 11:07

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’da geçici devlet başkanı olarak tanıdıkları Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, ülke halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edeceklerini, Nicolas Maduro’nun artık yoldan çekilme vaktinin geldiğini söyledi.

“Venezuela halkına destek vermeye hazırız"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'nun "insani yardımla" ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Maduro rejimine son verme zamanı geldi"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Maduro ''rejimine'' karşı harekete geçilmesinin vaktinin geldiğini belirtti. Pence yaptığı açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi" dedi. Pence, bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.