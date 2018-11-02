ABD ve Türkiye karşılıklı yaptırım kararlarını kaldırdı

ABD'nin İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Gül hakkında aldığı yaptırım kararını kaldırması üzerine Türkiye'de aynı kararı aldı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 17:08

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e uyguladığı yaptırımı kaldırdı.

Kararın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşme sonrasında alındığı ortaya çıktı.

Aynı ile mukabele edilmişti

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e uygulanan;

Türkiye'ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."