ABD ve Türkiye arasındaki Münbiç toplantısı sona erdi!

Münbiç için Türkiye'ye gelen ABD'li heyetle Ankara'da yapılan toplantı sona erdi.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 14:39

Münbiç için Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile Ankara'da yapılan toplantı sona erdi. 4,5 saat süren görüşmede önemli kararlar alındığı bilgisi gelse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, toplantıdan önce görüşmenin ana maddesinin Münbiç olduğunu vurgulamıştı. Aksoy ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti. Aksoy "ABD'den engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız" ifadesini kullandı.

ABD'nin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili tasarıya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır" dedi. Sözcü ayrıca Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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