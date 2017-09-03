ABD ve Rusya'dan 'Kuzey Kore' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası testi sonrası açıklama yaptılar.

Güncellenme 03 Eylül 2017 15:20

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemesi nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz"denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu eylemler ile Kuzey Kore'nin bir kez daha BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirtti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin depreme sebep olan hidrojen bombası denemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Kuzey Kore, büyük bir nükleer deneme gerçekleştirdi. Sözleri ve eylemleri ABD için çok tehlikeli ve düşmanca olmaya devam ediyor. Çin için de büyük bir tehlike ve utanç kaynağı olan haydut bir devlet. Güney Kore, söylediğim gibi, Kuzey Kore'ye taviz vermenin işe yaramayacağını anlıyor. Onlar tek bir şeyden anlar" dedi.

ALMAN VE FRANSIZ LİDERLER TELEFONDA KONUŞTU

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek AB'nin Kuzey Kore karşısında yaptırımlarını artırması gerektiği konusunu konuştular. İki lider Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.