ABD ve Rusya arasında Kuzey Kore gerilimi!

Kuzey Kore'nin yalnızlaştırılmasını isteyen ABD'nin kararına uymayan Rusya'nın hamlesi iki ülke ilişkilerini gerdi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 15:46

ABD'nin Kuzey Kore'yi provoke ettiğini savunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang yönetiminin ABD yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kaldığını, her şeyin Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapıldığını iddia ettti.

ABD ve Rusya ilişkileri de geriliyor

Her açıklamada birbirerini hedef alan iki ülke arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Kuzey Kore'nin yalnızlaştırılmasını isteyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yaptığı açıklamada, Rusya'yla da ilişkilerin gerilmesine sebep oldu. Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirde olan balistik füzelerin geliştirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi. ABD ve Rusya ile araların daha da gerilebileceği konuşuluyor.