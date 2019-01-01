ABD ve İsrail UNESCO'dan neden çekiliyor?

UNESCO, Filistin’in El-Halil kentindeki eski şehri kültür mirası listesine alması ABD ve İsrail'i kızdırdı. İki ülke de UNESCO'dan çekilme kararı aldı.

Güncellenme 01 Ocak 2019 14:36

UNESCO, Filistin’in El-Halil kentindeki eski şehri, dünya miras listesine ekleme kararı almıştı. Alınan bu karar neticesinde ABD ve İsrail UNESCO’dan çekilme kararı aldı.

UNESCO’dan açıklama

İsrail, geçen sene tarih vererek UNESCO’dan ayrılacağını duyurmuştu. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay bu kapsamda yaptığı açıklamada, "İsrail'in çıkarları karşıtı olan kararların onaylandığı" gerekçe gösterilerek İsrail hükümeti tarafından alınan kararın birlik içinde üzüntüyle karşılandığı belirtilmişti.

“Antisemitizm ve ırkçılığa karşıyız”

Öte yandan Azoulay, UNESCO'nun ifade özgürlüğünü savunduğu ve bugüne kadar antisemitizm ve ırkçılığa karşı durduğunu ifade etmişti.

İsrail’den tepki

İsrail'in UNESCO'dan ayrılmasındaki başlıca nedenin Filistin'deki El Halil tarihi kentin Dünya Kültür Mirası listesine alınmasının ardından Filistin'e ayrı bir devlet statüsü verildiği anlamı taşıdığı ve UNESCO'nun Filistin'e tam üye statüsü çerçevesinde yaklaşım sergilediğini ileri sürmüştü.

Filistin tam üye sayılmıştı

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Filistin'i tam üye olarak kabul etmesinin ardından ABD ile ilişkileri gerilmiş, ABD, UNESCO'yı yıllık katkı payı olan 80 milyon doları ödemediği için oy hakkını kaybetmişti.

ABD ne kadar katkı payı ödüyor?

Kriz öncesi ABD her yıl UNESCO'ya 80 milyon dolar katkı payı ödüyordu. Bu miktar UNESCO'nun bütçesinin yüzde 22'sine tekabül ediyordu.