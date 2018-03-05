ABD ve İsrail arasında "İran" zirvesi!

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a karşı ortak bir cephe oluşturmak içim görüştü.

Güncellenme 05 Mart 2018 16:25

Geçtiğimiz Cuma günü İsrail polisine evinde ifade veren Netanyahu'nun başı yolsuzluk iddiaları ile dertte.

İran, Suriye’deki etkinliğini artırıyor

Amerikalı ve İsrailli yetkililer, ABD'yi ziyaret eden Netanyahu'nun gündem konusunun Trump'ın İran'ın büyük devletlerle yaptığı 2015 nükleer anlaşmayı değiştirme planları olduğu iddia edildi. Görüşülecek konulardan birinin de İran'ın Suriye'deki gücünü giderek artırması olduğu düşünülüyor. İki lider de bir süredir bu anlaşmaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar.

Avrupa’ya karşı birlik olacaklar

Trump'ın Avrupa'nın bu anlaşmayı revize etmeye yanaşmamaları durumunda ABD'nin anlaşmadan çekileceğini açıkladığı belirtildi. İsrailli bir yetkili ise, Netanyahu ile Trump'ın eğer bu konuda Avrupa'dan yardım alamazlarsa mevcut direnci nasıl kıracaklarını görüştüğü de gelen bilgiler arasında.

Birinci mesele İran

Netanyahu, ABD'ye giderken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump ile bir dizi sorunu görüşeceğini, en önde gelen konunun ise İran olduğunu, İran'ın hasmane tavrı, nükleer emelleri, Ortadoğu'daki saldırgan eylemlerini de görüşüleceğini aktardı.

Karşılıklı gerilim yaşanmıştı

İsrail, Esed'e destek verdiğini iddia ettiğini İran'ın Suriye'de kalıcı bir askeri varlık kurmaya çalışmakla suçluyor. Geçen hafta İran'a ait bir Dron'un vurulması ve Suriye hava sahasına giren bir İsrail savaş uçağının düşürülmesi sonrası Netanyahu, İran'a karşı harekete geçebileceklerini söylemişti.

İran ile savaş mı çıkacak?

İsrail kabinesi üyelerinden ve ülkenin eski ABD büyükelçilerinden Michael Oren'ın yaptığı açıklamada, "İran ile bir çatışmaya girersek ABD'nin tavrının ne olacağını bilmek istiyoruz ve bilmemiz de gerekir" dedi.

Tillerson’da İran’ı uyarmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Suriye'deki askerlerini çekmesi için İran'a çağrıda bulunmuştu. Fakat Suriye'deki en etkin gücün Rusya olması sebebi ile Washington'un İsrail'in kaygılarını gidermek için hangi somut adımları atabileceği konusu belirsizliğini koruyor.

Kudüs meselesi

Görüşmede, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in yürüttüğü Filistin-İsrail barış süreci konusunu da ele alınacak.

Son olarak Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ise bu süreci sekteye uğrattı. Şu an ise bu süreçte hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Trump, ABD büyükelçiliğini İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümünün hemen ardından, Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını da açıkladı. Netanyahu ise büyükelçilik açılışı için Trump'ı Kudüs'e davet edebileceğini açıklamıştı.