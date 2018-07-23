ABD ve İran arasında kriz çıkaracak tehditler!

İran lideri Ruhani ve ABD Başkanı Trump arasındaki söz savaşı devam ediyor.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 10:07

ABD ile İran arasındaki söz savaşı giderek daha da dert bir hal almaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" ve "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" gibi tehditlerine Trump bugün Twitter üzerinden, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" şeklinde cevap verdi.

Ruhani yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemeye çalıştığını belirterek, "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" dedi. Bu ifadeler üzerine Twitter'dan açıklama yapan Trump ise, "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."