ABD ve Çin arasında 20 yıllık ticari savaş mı başlıyor?

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, dünyanın ABD ve Çin arasında 20 yıl sürecek bir ticaret savaşına hazır olması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 20 Eylül 2018 10:52

Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma, dünyanın ABD ve Çin arasında 20 yıl sürecek bir ticaret savaşına hazır olması gerektiğini söyledi.

20 yıl sürebilir

Jack Ma, ekonomik durumun iyi olmadığını, bunun uzun sürebileceğini belirterek, "20 gün, 20 ay değil; belki de 20 yıl sürecek bir ticaret savaşı" dedi.

Ma, onyıllarca sürebilecek bir ticaret savaşında Çin'in Afrika, Güney Asya ve Avrupa'yı kapsayan modern zamanın "İpek Yolu"na ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı.

Sözlerini tutamayabilirler

Jack Ma ayrıca, ticari gerilimler nedeniyle Alibaba'nın artık ABD'de "1 milyon istihdam yaratma" sözünü yerine getiremeyebileceğini de ekledi.

Trump, Çin ürünlerine ek vergi koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasından sonra Çin'den misilleme gecikmemişti. Pekin yönetimi ABD'ye 60 milyar dolarlık vergi getirileceğini duyurdu. ABD mallarına yeni gümrük tarifeleri % 5 ile 10 aralığında olacak, 60 milyar dolarlık ABD ürününe 24 Eylül'den itibaren tarife uygulanmaya başlayacak.