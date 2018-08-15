ABD, Türkiye'yi tamamen kaybedebilir!

Trump'ın Türkiye'ye hakkında yaptırım kararı sonrası CNN International'da ABD'yi uyaran bir analiz yayınlandı.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 09:33

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ekonomisini hedef alması üzerine ülkemize destek yağmaya başladı. ABD yönetiminin uyarıldığı CNN International'da yayınlanan bir analizde, “Türkiye'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" ifadeleri yer aldı.

İngiltere merkezli Chatham House'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayınlanan haber analizde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarın Batı dünyasını da etkileyeceğinin altı çizildi.

Türkiye, Avrasya’ya kayabilir

Türkiye'deki olası istikrarsızlığın sınırlarının ötesinde sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Hakura, Türkiye’nin muhtemelen artık ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyeceği, ülkeyi yöneten kim olursa olsun, yaralı bir Türkiye’nin büyük olasılıkla çekim merkezinin Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışılacağını ifade etti.

Türkiye, NATO’dan da çekilebilir

Hakura, Türkiye'nin krizin derinleşmesiyle birlikte atacağı adımlara ilişkin, "Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir" ifadelerini kullandı.