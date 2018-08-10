ABD: Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 09:57

Türk heyetinin ABD’deki temasları sona erdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hearther Nauert, söylenenlerin aksine Türkiye ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Nauert, Türkiye ile temaslarda hangi konuların konuşulduğu konusunda ise bilgi vermedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Nauert, "Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendiren Nauert, Türkiye'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğuna vurgu yaparak rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. Nauert, Türkiye ile müzakere sürecinin amacının rahip Brunson'ın eve dönmesi olduğunu belirtti.

ABD ve Türkiye arasındaki krizi çözmek amacıyla ABD'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyet, temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü.