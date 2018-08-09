ABD, krizi sonlandırmak için giden Türk heyete serbest bırakılmasını istediği 15 kişinin listesini verdi.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 13:13

Türkiye ile ABD’deki krizi sona erdirmek için üç bakanlıktan oluşan 9 kişilik heyet Ankara’dan Washington’a gitmişti. Özellikle Brunson krizi sonrası iplerin iyice gerilmesi ile yapılan ilk görüşme tamamlandı. Dün yapılan görüşme sonrasında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD tarafı ise isteklerinin kabul edilmediğini ve Brunson meselesi dahil birçok meselenin masaya yatırıldığını açıkladı.

ABD, Türk heyete 15 kişilik liste verdi

Herkesin ABD ile geniş bir mutabakata sağlanıp sağlanmayacağını merak ettiği sıralarda bomba bir iddia ortaya atıldı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre ABD tarafından Türkiye'ye 15 kişilik bir liste verildi.

İki Türk vatandaşta var

Sözcü’nün haberine göre, görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye’nin sadece "temaslara devam etmek" konusunda anlaştığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece papaz Andrew Brunson'ın serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye'de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD'nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz'un da tahliyesinin beklendiği belirtildi.

Yazılı taahhüt istedi

Görüşmelere çıkmaza soktuğu iddia edilen durum ise, ABD’nin Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu.

İran yaptırımları

Türk heyetinin ABD Hazinesi'ndeki görüşmelerinde ana konuyu İran'a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Türk tarafı ABD'den, özellikle kasım ayında İran'a yönelik başlayacak ABD petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye'ye İran'la mevcut kontratlar çerçevesinde 'ayrıcalık' tanınmasını istedi.

ABD net bir cevap vermedi

ABD tarafının bu konuda da net bir 'evet' yanıtı vermediği öğrenildi. Türk ve Amerikan heyetleri, 'görüşmelerin daha üst düzeyde devam etmesi' konusunda da uzlaştı.