ABD, Suudi Arabistan'a rağmen Suriye'den çekiliyor!

ABD, 6 ay içinde Suriye'den çekilme kararı aldı. Ayrıca ülkenin yeniden inşası için Suudi Arabistan'dan katkı istedi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 10:29

ABD kaynaklı AP haber ajansı ismini açıklamadığı üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Amerikalı askerlerin 6 ay içinde Suriye'den çekilmesi yönünde karar aldığını ileri sürdü.

Kasım ayına kadar çekilecekler

Bahsi geçen yetkilinin, ABD Başkanı Trump'ın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini, kamuya açık net bir çekilme takvimi de belirlemediğini fakat askerlerin Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar ABD'ye dönmesini istediğini iddia ettiği bildirildi.

Trump’ın sabrı giderek tükeniyor

Salı günü Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısındaki konulara hakim olan yetkililer, Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini, buna mukabil ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep edildi

Aynı kişilerin iddiasına göre, Suriye'nin yeniden inşası için Trump'ın Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiği bildirildi.

ABD ve Suudi Arabistan anlaştı

ABD ve Suudi yetkililer konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, 4 milyar dolarlık katkı konusunda anlaşıldığını belirtti.

ABD’nin DEAŞ’a karşı görevi bitti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders dün yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'a karşı görevinin bittiğini, artık yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istediklerini söyledi.

Geri çekilme yavaşlatılacak

ABD medyasında yer alan bazı haberlerde de Trump'ın geri çekilmeye yavaşlatma konusunda kısmen ikna olduğu, ABD askerlerinin bir süre daha kalacağı ama sonuç itibarıyla kesinlikle geri çekileceği belirtildi.

Beyaz Saray’dan açıklama

Konuyla ilgili dün sabah açıklama yapan Beyaz Saray, "Suriye'de DEAŞ'ı yok etme askeri misyonu, DEAŞ'ın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde sonuna geliyor. (Suriye ile ilgili) Gelecek planları hakkında müttefiklerimiz ve dostlarımızla konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan’ın para ödemesi gerekecek

Trump daha önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Suriye'den çıkma planı üzerinde çalıştıklarını, Suriye'de olmanın ana nedeninin DEAŞ'tan kurtulmak olduğunu, bu görevin hemen hemen tamamlandığını, şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde karar vereceklerini, Suudi Arabistan'ın ABD'nin Suriye'de kalmasını istemesi durumunda para ödemesi gerektiğini, DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ama artık zamanının geldiğini, bazen eve dönmenin zamanının geldiğini, şu an bunu çok ciddi şekilde düşündüklerini belirtmişti