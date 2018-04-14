ABD Suriye'yi vurdu, halk sokaklara döküldü

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Suriye'yi vurma emrini verdiğini açıkladı.

Güncellenme 14 Nisan 2018 10:42

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit dolu açıklamalarından sonra tüm dünya günlerdir son kararı bekliyordu. ABD'nin Suriye rejiminin Duma'da kimyasal saldırı düzenlediği iddia ediyor, Rusya'da bu iddiaları yalanlıyordu.

Trump konuşurken Şam'da patlama sesleri duyuldu

Gece saatlerinde ise Trump, Suriye'yi vurma emrini verdiğini açıkladı. Trump henüz konuşma yaparken Şam'da patlama sesleri duyulmaya başlamıştı. ABD'ye Fransa ve İngiltere'de askeri destek verdi.

Halk sokaklara döküldü

ABD'nin düzenlediği operasyon sonrası ise Suriye halkı sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek gösteri düzenledi. Sokağa inenlerin ellerindeki Suriye ve Rusya bayrakları dikkat çekti.