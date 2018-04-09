ABD, Suriye'ye müdahale mi edecek?

Duma'da düzenlenen kimyasal silah saldırısından sonra açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye rejimine karşı askeri seçeneğe başvurabileceklerini söyledi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 16:54

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yaptığı açıklamada, askeri bir operasyonu gözardı edemeyeceğini, Suriye rejimine karşı askeri yolları seçeneklerin dışında tutmadıklarını, kimyasal silah saldırısı sonrası askeri müdahalenin ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Erdoğan ve Putin görüştü

Duma ve Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı iddialarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider Suriye konusunda işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Doğu Guta ve Duma hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Suriye'yi destekleyenler sorumlu

Duma'daki kimyasal saldırıyı kınayan İngiltere Başbakanı Theresa May, gerekli adımları müttefikleriyle müzakere edeceklerini, kimyasal saldırıdan Suriye'yi destekleyenlerin sorumlu olduğunu söyledi.

"Büyük bedel ödenecek"

ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü. İki lider Esed rejiminin Doğu Guta'da yaptığı kimyasal saldırı hakkında değerlendirmede bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek" ifadelini kullanmıştı.

78 sivil hayatını keybetti

Suriye'deki Esed rejiminin Doğu Guta'daki muhaliflerin kontrolünde bulunan Duma'da yaşayan sivil yerleşim birimlerine kimyasal saldırı düzenlemiş bu saldırıda 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Macron ve Trump görüştü

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada, Macron ve Trump'ın Suriye konusunun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Almanya'dan açıklama

Berlin'deki basın toplantısı yapan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Esed rejiminin yaklaşık 1 yıl önce de kendi halkına yönelik kimyasal silah saldırısında bulunduğunu, Duma'daki son saldırıların da Esad rejimi tarafından düzenlendiğini, Rejimin tutumunun iğrenç olduğunu ve insani devletler hukukunun temel kurallarını ihlal ettiğini, bunun cezasız kalmaması gerektiğini, zehirli gaz kullanımının ve sivil tıbbi altyapının kasten bombalanmasının sorumluları cezalandırılması gerektiğini söyledi.