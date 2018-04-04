ABD, Suriye'den ne zaman çekilecek?

ABD'nin Suriye'deki varlığı ne zaman son bulacak? ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 17:28

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den artık çekileceklerini açıklamıştı. Bugün bir açıklamada ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats'tan geldi. Coats, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili kararın dün Beyaz Saray'da alındığını belirterek kararın "yakında" açıklanacağını bildirdi.

Yakın zamanda yazılı bir açıklama yapılacak

Gazetecilerle kahvaltı yapan Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" sözleriyle ilgili konuştu. Coats, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dün Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda karar verildiğini söyledi. Coats ayrıca, konuyla ilgili alınan karar yakın bir gelecekte yazılı açıklama ile açıklanacağını söyledi.

Trump daha önce açıklama yapmıştı

Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, Suriye'den çıkma planı üzerinde çalıştıklarını, Suudi Arabistan'ın ABD'nin Suriye'de kalmasını istediğini, eğer bunu çok istemeleri durumunda parasını ödemesi gerekeceğini söylemişti.