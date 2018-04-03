ABD, Suriye'den çekiliyor mu?

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon dolar harcandığını belirterek Suriye'den çekileceklerini söyledi.

Güncellenme 03 Nisan 2018 22:44

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den Amerikan askerlerini çok kısa süre içinde çekeceğini açıklamıştı. Suriye hakkında yeni bir açıklama daha yapan Trump, Suriye'den eve dönüş zamanı geldiğini, bunu çok ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.

ABD, Suriye'den çekilecek mi?

Suriye'deki varlığın ABD'ye ciddi külfet olduğunu belirten Trump, çekilme konusunu görüşmek için Savunma Bakanı ile bir araya geleceğini, Suudi Arabistan'ın ABD'nin Suriye'de kalmasını istemesi durumunda parasını ödemesi gerektiğini, Putin'le çok iyi diyalog kurabileceğini düşündüğünü, Rusya'yla iyi geçinmenin iyi bir şey olduğunu söyledi.

"Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon dolar harcandı"

Trump, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan oluşan Baltık ülkeleri liderleri ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'den çıkmak istediğini, askerlerini yurtlarına geri getirmek istediğini, ABD'yi yeniden yapılandırmak istediğini, Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon dolar para harcadıklarını, karşılığında hiç bir şey almadıklarını belirtti.