ABD, Suriye'deki Kürtleri bu sözlerle tehdit etti

ABD, Kürtlerin Esed veya Rusya ile işbirliği yapması halinde DSG'ye sunulan askeri desteği keseceklerini söyledi.

Güncellenme 18 Şubat 2019 15:36

Suriye’den çekilmeye hazırlanan ABD’nin askeri güçleri, Washington'un desteklediği Kürt güçlere çekilme süreci sonrası uygulanabilecek sert kararlar hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

“Rusya ile işbirliği yapılırsa destek kesilir”

Kürt güçlerin özerk bölge konusunda Şam yönetimiyle görüşmeler yapması bağlamında DSG'ye mesaj gönderen LaCamera, Esed veya Rusya ile işbirliği yapılması halinde DSG'ye sunulan askeri desteği kesmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

“Silahlandırmaya devam edeceğiz"

"DSG üyelerini bizim partnerimiz olmaya devam ettikleri sürece eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz" diyen LaCamera, Kürtlerin ABD'nin artık ilişki içinde olmadığı Esad yönetimine ya da Ruslara yönelmesi halinde partnerliğin sona ereceğinin altını çizdi.