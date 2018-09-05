ABD: Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa karşılık veririz

ABD, Suriye'de olası bir kimyasal silah kullanımında anında karşılık vereceklerini açıkladı.

Güncellenme 05 Eylül 2018 09:07

BMGK, Eylül ayı başkanlığını yapan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini, bu konuda Donald Trump’ın da kamuoyu önünde açıkça konuştuğunu, eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD’nin karşılık verecek demek istediğini söyledi.

Esed rejimi muhalifleri suçluyor

Rusya'nın hava saldırısı başlattığı Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin yeni bir kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Haley, Rusya'nın ve Esad rejiminin kimyasal saldırı konusunda muhalifleri suçladığını, Esad’ın kendi halkının üzerine kimyasal silahla saldırmadan önce her zaman tam olarak bu formülü uyguladığını, burada, Başkan Trump'ın İran, Rusya ve Esad'a 'oraya gitmeyin, bunu kabul edemeyiz' dediğinin görüldüğünü, eğer Suriye'yi ele geçirme yoluna devam etmek istiyorlarsa, bunu yapabileceklerini ama bunun kimyasal silah kullanarak olmayacağını, kendi halkına saldırı yapanların karşılıksız bırakılmayacağını, Suriye'de kimlerin kimyasal silah kullandığını bildiklerini belirtti.

Suriye’de trajedi yaşanıyor

Suriye'de bir trajedinin yaşandığını ve halkın zaten yeterince acı çektiğini dile getiren Haley, burada olası bir kimyasal silah kullanımı konusunu görüşmek üzere cuma günü BMGK'yi toplayacaklarını, kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini, bu konuda Donald Trump’ın da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD’nin karşılık verecek demek istediğini ifade etti.

Filistine’e küstah suçlama

Haley'in basın toplantısında Filistin konusu gündeme geldiğin de İsrail'i savunarak suçu Filistin yönetimine atması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump'la Yüzyılın Anlaşması adı verilen plan üzerinde konuştuklarını belirten Haley, Filistin'i anlaşmaya yanaşmamakla suçladı.

"ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına geliyor"

Bölgedeki bazı ülkelerin ve Filistin yönetiminin krizin çözümü için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Haley, "ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına geliyor" dedi.

“Bunu böyle devam ettiremezdik”

Haley, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali desteği kesme kararını değerlendirirken, "ABD Filistinlilere değil, UNRWA'ya yardımları kesti. Arada büyük bir fark var. UNRWA'dan yapısını değiştirmesini isteyeli iki yıl oldu çünkü şu anda Filistinlilere hizmet etmiyor. Bunu böyle devam ettiremezdik." diye konuştu.

“Bölgede başka kimse yardım etmiyor”

Filistin'e kimsenin ABD kadar yardım etmediğini anlatan Haley,"Bölgede başka kimse yardım etmiyor. ABD neden buraya yatırım yapmak zorunda olsun? Kimse bizi yardımları kestiğimiz için suçlayamaz." dedi.