ABD Savunma Bakanı Mattis, istifa edeceğini duyurdu
Savunma Bakanı Mattis, Şubat ayı sonu itibarıyla görevini bırakacağını ve emekli olacağını duyurdu.
ABD’nin Suriye’deki askerlerini geri çekeceğini duyurmasının ardından Savunma Bakanı James Mattis, Şubat ayı sonu itibarıyla görevini bırakacağını ve emekli olacağını duyurdu.
Trump ne dedi?
Konuya dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Mattis şubat ayında görevi bırakıp emekli olacak" ifadesini kullanırken, Bakan Mattis de "Başkan'ın kendi görüşüne yakın biriyle çalışma hakkı var” dedi.
Mattis, geri çekilmeyi kabul etmedi
Suriye'deki Amerikan birliklerinin çekilmesine karşı çıkan Mattis, erken bir çekilmenin "büyük bir hata" olacağını söylemişti.