ABD saldırıda İncirlik Üssü'nü kullandı mı?

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Türkiye'nin saldırı öncesi bilgilendirildiğini, saldırıda İncirlik Üssü'nün kullanılmadığını belirtti.

Güncellenme 14 Nisan 2018 12:27

Suriye rejimine yönelik operasyon hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin saldırı öncesi bilgilendirildiğini, saldırıda İncirlik Üssü'nün kullanılmadığını söyledi.

Operasyon öncesi görüşme yapıldı

Saldırı öncesi ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla görüştüklerini söyledi.

Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı

Suriye konusunda Türkiye'nin tutumunun net olduğunu belirten Bozdağ, Suriye'de Türkiye; Esad rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine, karşı olduğunu söyledi.

Saldırıda İncirlik kullanılmadı

Bozdağ, Türkiye'ye göre Suriye'de; Esad rejimi ile DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz, güç ve çıkar yarışı da yanlış olduğunu, Türkiye'nin Duma'daki rejimin kimyasal saldırısını her düzeyde şiddetle kınadı ve çok net bir tutum ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ve Putin'le görüşmeler yaptığını, Türkiye'nin bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için arabuluculuk yaptığını, Suriye'deki hedeflere ABD, İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın talimatıyla görüşme gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin saldırı öncesi bilgilendirildiğini, saldırıda İncirlik Üssü'nün kullanılmadığını belirtti.

Hesapsız bir çözüm şart

Bozdağ ayrıca, çözüm için bilek güreşlerine son verilmesi gerektiğini ve hesapsız bir siyasi çözümün şart olduğunu, aksinin yine kan olacağını söyledi.