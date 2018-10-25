ABD, Rusya'nın Suriye'deki hava üssüne saldırdı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, ABD'nin Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönetilen İHA'ların, Rus hava üssüne saldırdığını duyurdu.

Güncellenme 25 Ekim 2018 14:08

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Suriye’nin Lazkiye kenti yakınlarında bulunan hava üssü Hmeymim'e insansız hava araçlarının saldırı girişiminde bulunduğunu, bu girişimde bulunan araçların, ABD'nin Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirildiklerini açıkladı.

Ortak düzen içinde hareket etti

Rus hava üssü Hmeymim'e militanlar tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin olarak konuşan Fomin, 13 insansız hava aracının ortak düzen içinde hareket ettiğini, bu araçların ortak komuta merkezi tarafından yönetildiğini, bu gelişmelerin olduğu sırada Amerikan keşif uçağı Poseidon-8’in Akdeniz'de devriye gezdiğini belirtti.

Manuel olarak kontrol edildi iddiası

Fomin’in anlattığına göre, bahsi geçen İHA'ların Rus sinyal bozucu sistemleri ile karşı karşıya gelince manuel olarak kontrol edilmeye başladılar.

İHA’lar uzaydan yönetildi

Fomin, bahsettiği manuel kontrolü yapanın köylünün biri değil, modern Poseidon-8 sistemleri olduğunu, uçağın manuel kontrole başladığını, bu sistemlerin İHA'ları uzaydan yönetmeye ve içeri sızabilecekleri delikleri göstermeye başladığını, sonra da İHA'ların imha edildiklerini söyledi.

Saldırı ne zaman gerçekleşti?

Fomin, söz konusu İHA saldırılarının ne zaman gerçekleştiğini belirtmezken, Suriye'deki militanların, Rus uçaklarının kullandığı radyo sinyallerini tespit edebilmelerine yardım eden teknik ekipmanlara da sahip olduğunu, bu teknik ekipmanların militanlara bir şekilde dışarıdan ulaştırılmış olması gerektiğini, militanların bu ekipmanları çöllerde dizlerinin üstüne çökerek yapamayacağını belirtti.