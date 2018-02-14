ABD - Rusya savaşını tetikleyecek olay!

Suriye Deyrizor'da hava saldırısı düzenleyen ABD güçleri, Rus tanklarını hedef aldı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 10:59

Suriye'nin Deyrizor kentine hava saldırısı yapan ABD güçleri, 40 Rus askerini öldürdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ABD, Rus tanklarını vurdu

Suriye'de ABD önderliğinde kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin Deyrizor'da rejim taraftarlarını ve Hizbullah askerlerini vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

40 Rus askeri hayatını kaybetti

Pentagon'un Suriye'deki gücü YPG'yi korumak için gerçekleştirilen saldırıda, Rus tanklarının hedef alındığı ve yaklaşık 40 Rus askerin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Görüntüleri ABD yayınladı

ABD tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Rus yapımı T-72 tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği açık bir şekilde görüntülendi.

Konuyla ilgili haber yapan Rus basını ise 40 askerin öldüğünü doğruladı.

Askerlerin isimleri açıklandı

Öten yandan Rus medyası, Deyrizor'da yaşamını yitiren Rus askerlerin isimlerini açıkladı. Bu isimle ise şu şekilde: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.