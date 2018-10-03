ABD polisi harekete geçti! FETÖ'nün villasında neler oluyor?

FETÖ elebaşı Gülen’in Pensilvanya'da yaşadığı villa ABD polisi tarafından yakın markaja alındı.

Güncellenme 03 Ekim 2018 23:09

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da bulunan villasına yönelik saldırı haberi ABD polisini teyakkuza geçirdi. İddiaya göre, ihbar üzerine FETÖ elebaşının yaşadığı evin yerleşkesi önünde güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopteri de devriye gezdi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Pensilvanya yerel basını, Gülen'in villasının bulunduğu yerleşkede Eyalet Polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığını duyurdu. İddialara göre polis ihbar üzerine bölgeyi ablukaya alırken terörist başının bulunduğu bölgede de polis barikat kurdu.

Yerleşkeye polisler sevk edildi

CNN'nin muhabiri Dianne Gallagher, Pensilvanya Eyalet Polisi Sözcüsü David Peters'dan aldığı bilgiyi Twitter'dan paylaştı. Gallagher "Peters'ın verdiği bilgiye göre Pensilvanya'nın Monroe County kasabasında Fethullah Gülen’in yaşadığı yerleşkeye polisler sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Polis bölgeden ayrıldı

Yerel kaynaklar polisin bölgede silah kıyafetli ve silahlı bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye geldiğini, arama çalışmalarının ardından da polisin bölgeden ayrıldığını doğruladı.