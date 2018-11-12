ABD, PKK ile petrol pazarlığı yapmış!

İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin PKK ile 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' şeklinde pazarlık yaptığını söyledi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 12:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin PKK elebaşları; Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan hakkında toplam 12 milyon dolar ödül koymasının Türkiye ile dalga geçmeye çalışmak olduğunu söyledi.

ABD, ne demek istedi?

Bakan Soylu, en son üç teröristi listesine alıp güya Türk milletinin gönlünü alacaklarını sandıklarını, bugüne kadar hiç sesini çıkarmadığını, ABD’nin Türk milleti ile dalga geçmeye çalıştığını, iki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyduklarını, ‘senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' demek istediklerini belirtti.

ABD, PKK ile pazarlık mı yaptı?

Bakan Soylu, “Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır” dedi.

"Türkiye, eski Türkiye değil"

Bunun bir iki yüzlülük ve samimiyetsizlik olduğunu ifade eden Bakan Soylu, bunun açık ve net olduğunu, nerede, hangi gün, kimle yaptığının da bilgi dahilinde olduğunu, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenlerin yanıldığını, yanıldıklarını da anladıklarını söyledi.