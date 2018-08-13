ABD pazarı yoksa, o ülkelerin pazarı var!

Türkiye; Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu pazara girmek için kolları sıvadı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 12:42

Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiği şu zamanlarda; Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere öncelik vermek istiyor. Türkiye, ithalata pazarının büyüklüğü toplam 2,8 trilyon doları aşan bu ülkelerden daha fazla pay alabilmek için söz konusu ülkelere yönelik özel stratejiler belirleyecek.

Başkan Erdoğan ilk sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu planın ilk sinyalini geçen günlerde açıkladığı 100 günlük ihracat programında vermişti. Ticaret Bakanlığının hedefleri kapsamında, Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'a ihracatın öncelikli konular arasında yer aldığını bildirmişti.

Hedef, "made in Turkey” yazısını yaygın hale getirmek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat atağına geçileceğini, özel pazarlara özel stratejiler geliştirileceğini, "ihracatla büyüme vizyonu" çerçevesinde "made in Turkey" yazısını bu coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yoğun çalışma yürüteceklerini açıklamıştı.

Pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları geçti

AA’nın haberine göre, 2017 itibarıyla Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları geçti. Bunun 1,8 trilyon dolarını Çin pazarı oluşturdu.

Özel stratejiler üretilecek

Bahsi geçen bu ülkelerin toplam ihracatı 7 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye, bu pastadan daha çok pay alabilmek için söz konusu ülkelere yönelik özel stratejiler ve eylem planları belirleyecek.