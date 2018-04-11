ABD olası müdahalede nereleri vuracak?

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, Amerika ve müttefiklerinin Suriye'de vurabilecekleri olası merkezleri açıkladı.

Güncellenme 11 Nisan 2018 23:11

ABD'nin "Gölge CIA" olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor, Amerika ve müttefiklerinin Suriye'de vurabilecekleri olası merkezleri bir makalede yayınladı.

Daha kapsamlı bir operasyon olacak

ABD Donanması'nın Nisan 2017'de Suriye'deki Şayrat üssünü vurduğu operasyonla kıyaslama yapan "Gölge CIA" olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor'un uzmanları, bunun daha kapsamlı bir operasyon olacağını beklediklerini kaydetti.

Hava üsler hedef alınacak

Düşünce kuruluşunun uzmanlarına göre yeni operasyonda Suriye'nin kimyasal programıyla ilişkilendirilen yerler ile Şam çevresindeki Dumayr, Marj Ruhayyil ve Mezze hava üsleri hedef alınacak.

Çok sayıda ülke bu operasyona destek verecek

Uzmanlar, ABD'nin Suriye hükümetini dizginlemeyi değil, hükümetin kimyasal saldırı düzenleme imkanlarını zayıflatmak istediğini, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu operasyona destek vereceğinin altını çizdi.

Daha önce müdahale sinyalleri verilmişti

Başta ABD, İngiltere, Fransa ve diğer Batı'lı ülkeler olmak üzere Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine, bu ülkeye müdahalenin sinyallerini vermeye başlamıştı.