ABD olası müdahalede nereleri vuracak?
ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, Amerika ve müttefiklerinin Suriye'de vurabilecekleri olası merkezleri açıkladı.
ABD'nin "Gölge CIA" olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor, Amerika ve müttefiklerinin Suriye'de vurabilecekleri olası merkezleri bir makalede yayınladı.
Daha kapsamlı bir operasyon olacak
ABD Donanması'nın Nisan 2017'de Suriye'deki Şayrat üssünü vurduğu operasyonla kıyaslama yapan "Gölge CIA" olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor'un uzmanları, bunun daha kapsamlı bir operasyon olacağını beklediklerini kaydetti.
Hava üsler hedef alınacak
Düşünce kuruluşunun uzmanlarına göre yeni operasyonda Suriye'nin kimyasal programıyla ilişkilendirilen yerler ile Şam çevresindeki Dumayr, Marj Ruhayyil ve Mezze hava üsleri hedef alınacak.
Çok sayıda ülke bu operasyona destek verecek
Uzmanlar, ABD'nin Suriye hükümetini dizginlemeyi değil, hükümetin kimyasal saldırı düzenleme imkanlarını zayıflatmak istediğini, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu operasyona destek vereceğinin altını çizdi.
Daha önce müdahale sinyalleri verilmişti
Başta ABD, İngiltere, Fransa ve diğer Batı'lı ülkeler olmak üzere Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine, bu ülkeye müdahalenin sinyallerini vermeye başlamıştı.