ABD, olası müdahalede bu noktaları vuracak!

Dün akşam Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantı sonrası ismini açıklanmasını istemeyen yetkili olası operasyonda ABD'nin hangi noktaları vuracağını belirtti.

Güncellenme 13 Nisan 2018 12:18

Dün Ulusal Güvenlik Konseyi ABD Başkanı Donald Trump tarafından toplanmıştı. Toplantı sonrası CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye'de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini belirtti.

İsminin verilememesi şartı ile CNBC'ye konuşan yetkili, bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştırma merkezi olduğunu ileri sürdü.

Haber kaynağı ayrıca, Suriye ordusunun Rusya'nın kontrolündeki hava sahasına, ABD'nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.