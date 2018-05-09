ABD, Kuzey Kore yakınlaşması ilk meyvesini verdi. Trump, Kuzey Kore'nin üç ABD'li mahkumu serbest bıraktığını Twitter hesabından duyurdu.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 16:29

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin 3 ABD'li mahkumu serbest bıraktığını twitter hesabından duyurdu. Trump, üç mahkumun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun uçağında ABD'ye geri döndüklerini söyledi.

Pompeo, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'ı ziyaret etmişti.

ABD'li yetkililer, Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta yapılması planlanan Trump-Kim zirvesine son şeklini vermenin yanı sıra ülkede hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için Pyongyang yönetimine baskı yapacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından ABD'li mahkumların serbest bırakıldığını duyurdu.

NK News'de yer alan habere göre Kim Sang-duk (Tony Kim) ve Kim Hak-song Kuzey Kore otoriteleri tarafından geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında tutuklanmıştı, üçüncü tutuklu Kin Dong-chul ise Ekim 2015'ten bu yana gözaltında tutuluyordu.

Kuzey Kore'nin tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bırakma kararı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu yıl ülkeyi ikinci kez ziyaret edişinin ardından verildi.