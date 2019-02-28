ABD-Kuzey Kore görüşmesinde kriz!

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, bugün beklenen imza törenini yapmadı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 11:25

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dün Vietnam’da bir araya gelmişti. Bugün yapılan ikinci görüşmeden olumsuz bir haber geldi. Buna göre; Kim ve Trump, görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Vietnam’da bir araya geldiler

İlk olarak geçen senenin Haziran ayında Singapur’da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, bu kez de Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Samimi pozlar verdiler

İki lider, dün birlikte akşam yemeği yemişler ve birlikte el sıkışarak basına gülümseyerek poz vermişlerdi. Akşam yemeği ile başlayan zirvede ikili samimi davranışlar sergiledi.

İmza töreni yapılmadı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre; Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirvede anlaşma sağlanamadı. İki liderin görüşmesi anlaşmanın imzalanacağı tören yapılmadan sona erdi.

Liderlerin imza töreni yapması ve görüşmelerinin devam etmesi beklenirken, ikisi de bulundukları otelden ayrı ayrı ve 2 saat erken ayrıldı.

Trump’tan flaş açıklamalar

Konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Kim’le çok iyi ve olumlu zaman geçirdiklerini, Pompeo ile kendi fikrinin, bir şey imzalamanın doğru olmayacağı yönünde olduğunu, Kim’in enteresan bir karakter olduğunu, birçok seçenek olduğunu, şu an bu seçeneklerden hiçbirini kullanmama kararı aldıklarını, çok enteresan bir gün geçirdiklerini, bazen masadan uzaklaşmak gerektiğini söyledi.

Yaptırımlar kalkacak mı?

Yaptırımların kaldırılmasına ABD’nin hazır olmadığını dile getiren Trump, bunun da kendilerini anlaşmadan uzaklaştırdığını, Kuzey Kore’nin yaptırımların kalkmasını istediğini, bir vizyona sahipler ama ABD ile aynı olmadığını, bu nedenle uzlaşma istediklerini belirtti.

Kim’den Trump’a nükleer sözü

Trump; belli bir noktadan sonra anlaşacaklarını düşündüklerini, yaptırımların kaldırılmasına yönelik nükleerden arındırılmasını istediklerini ama buna hazır olmadıklarını, ülkeyi karış karış tanıdıklarını, istediklerini alacaklarını başka yolunun olmadığını söyledi.

“Pence iyi bir ilişki ortaya koydu”

Bunun tamamen kendi kararı olmadığını dile getiren Trump, ikisinin de görüşmelere devam etmek istediğini, Kuzey Kore’den rehineleri geri aldıklarını, Kim’in dün kendisine daha fazla nükleer ve roket testi yapmayacaklarının sözü verdiğini, Mike Pence’in iyi bir ilişki ortaya koyduğunu, görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.