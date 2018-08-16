ABD krizi devam ettirmek istiyor!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye'yi tehdit eden paylaşımlara imza attı.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 09:15

Dün akşam ABD yönetiminden ev hapsine alınan Rahip Brunson’la ilgili peşi peşine açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders’ın günlük basın toplantısı kapsamında konuşma yaptığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yine Türkiye’yi tehdit eden paylaşımlara imza attı.

Yine tehdit

Pence, Brunson’ın Türkiye’de alıkonulan masum bir adam olduğunu, adaletin onun serbest bırakılmasını gerektirdiğini belirterek, “Türkiye Trump’ın yabancı topraklarda haksız yere tutuklanan Amerikalıların Birleşik Devletler’e dönmesini görme yönündeki kararlılığını test etmese iyi eder” dedi.

ABD’lilere seslendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve kendisinin, Pastör Brunson serbest bırakılana ve ailesine, dostlarına ve ABD’deki kilisesine dönene kadar taviz vermemeyi sürdüreceklerini, her Amerikalının Pastör Andrew Brunson ve eşi Noreen için, bu dindar inanç adamı evinde olana dek dua etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ek vergiler hakkında açıklama

Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye’nin Brunson’a adaletsiz davrandığını, Türkiye’nin ek ithalat vergilerinin üzücü olduğunu, yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu, ABD’nin koyduğu vergilerin ulusal güvenlik nedeniyle yapılmış bir şey olduğunu, Türkiye’nin koyduğu vergilerin ise misilleme olduğunu, bunu desteklemediklerini belirtti.

“Yaptırımların kaldırılması düşünülür”

Brunson’un serbest kalması halinde de Türkiye’ye ek gümrük vergileri uygulamayı sürdüreceklerini belirten Sanders, “Bu mesele ayrı. Ulusal güvenliğimizle ilgili. Brunson’ın serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması düşünülür” dedi.