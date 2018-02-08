ABD komutandan skandal ifadeler!

ABD'nin DEAŞ'la mücadele kapsamında Suriye'de bulunan üst düzey askeri Korgeneral Paul E. Funk, skandal açıklamalar yaptı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 17:02

ABD'nin DEAŞ'la yürüttüğü mücadelede en üst rütbede olan asker, Korgeneral Paul E. Funk, Münbiç'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin DEAŞ'a karşı aldıkları galibiyeti kalıcı hale getirmek için bölgeye geldiğini ve bu durum gerçekleşinceye kadar bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.

TSK'nın Afrin'de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyduğu iddia edilen Funk, kendisine sorulan bir soruya ise "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak" dedi.

Funk ayrıca yaptığı açıklamada PYD/YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne güven duyduğunu da açıklamalarına ekledi.