ABD, Kaşıkçı'yı kimin öldürdüğünü açıkladı

ABD, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu kişinin Veliaht Prens Selman olduğunu açıkladı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 20:48

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne dair açıklamalarda bulundu.

Kaçıkçı soruşturmasının devam ettiğini belirten Pompeo, ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğunu tespit ettiği kişiler hakkında işlem yapacağını söyledi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama da ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptı.

Haley, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman olduğunu ifade ederek, "Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar" dedi.