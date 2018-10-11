ABD, Kaşıkçı olayının peşinde!

ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili ifadelerini daha da sertleştirdi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 16:16

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın en iyi müttefiki olan ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddiaları hakkında sert ifadeler kullanmaya devam ediyor.

Fox News'a konuşan Trump, Türkiye'deki Amerikalı soruşturmacıların Kaçıkçı vakasını inceleyeceğini ve ne olduğunun artık ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Bu konuda sert olduklarını ifade eden Trump, Türkiye’de soruşturmacıları olduğunu, Türkiye ile birlikte çalıştıklarını, Suudi Arabistan’la da birlikte çalıştıklarını, ne olup bittiğini ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

Trump; bu durumun çok üzücü ve çok kötü olduğunu, böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyeceklerini, olayın sonuna kadar gideceklerini, kimin yaptığını bulacaklarını ifade etti.