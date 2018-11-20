ABD, Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki ismi açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayette parmağının olduğunu iddia etti.
CIA’in katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu gören ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, ABC News'a konuştu.
Buna göre, Suudi yöneticilerinin cinayette parmağının olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu açıklamalarında bulundu.
Washington Post haberinde, CIA’in Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair emri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını ileri sürmüştü.