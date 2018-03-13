ABD istihbaratı Gina Haspel'e emanet!

Donald Trump, ABD tarihinde bir ilki gerçekleştirerek CIA'nın başına kadın atadı.

Güncellenme 13 Mart 2018 16:41

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden ayrılacağı ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geleceği ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklandı. CIA'in başına ise ABD tarihinde ilk defa bir kadın geçiyor: Gina Haspel.

Trump tarafından atandı

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Yardımcısı olarak görev yapan Gina Haspel, bu göreve 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından atandı. Haspel, CIA'ya istihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat ve yabancı hizmetlerle irtibat ilişkileri yönetiminde yardımcı oldu.

Sayısız ödüle sahip

1985 yılında CIA'ye katılan Haspel, ..Geniş denizaşırı deneyime sahiptir ve birkaç görevinde İstasyon Şefi olarak görev yapmıştır. Haspel, terörle mücadelede George H. W. Bush Ödülü dahil olmak üzere sayısız ödülün de sahibi oldu.

CIA tarihinde bir ilk

ABD Başkanı Trump, Tillerson'un yerine Pompeo'yi atadığını ve onun yerine geçen ismin de Gina Haspel olduğunu açıkladı. Bu atama ile CIA tarihinde bir ilk yapıldı.

İşkence iddiaları

Öte yandan Haspel’in ismi, 2002 yılında Tayland’da El Kaideli teröristlere “waterboarding” işkencesinin uygulandığı bir ABD tesisini yürüttüğü iddialarıyla anılmıştı.